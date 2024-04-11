В России создали автоматизированный станок для производства корпусов электроники

В Санкт-Петербургском федеральном исследовательском центре РАН (СПб ФИЦ РАН) создали новый ЧПУ-станок, который делает производство деталей для приборных корпусов автоматическим. Это значительно повышает скорость работы, делает её безопаснее для работника и уменьшает ошибки, вызванные человеческим фактором.

Производство приборов требует хорошего корпуса. Но доступность готовых корпусов зарубежного производства сократилась, что затрудняет создание новых приборов. Для решения этой проблемы учёные предложили схему сборки корпуса из отдельных стенок, которые крепятся к специальным брускам.

ЧПУ-станок, созданный в СПб ФИЦ РАН, делает все операции по изготовлению брусков автоматически. Он использует стандартные прутки и позволяет создавать бруски различных размеров и форм, что делает производство корпусов более гибким и экономичным.