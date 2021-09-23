В России создали автомобиль с искусственным интеллектом, принимающий экзамен на водительские права

Но пока что без инспектора ГАИ всё равно никуда

В сети появилась информация о необычной разработке, созданной специалистами из Казани. Они «изобрели» автомобиль, искусственный интеллект в котором способен принимать экзамен на права в ГИБДД без инспектора.