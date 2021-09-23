В России создали автомобиль с искусственным интеллектом, принимающий экзамен на водительские права

Наука и технологии
Сегодня в 08:55
1 мин.
В России создали автомобиль с искусственным интеллектом, принимающий экзамен на водительские праваНо пока что без инспектора ГАИ всё равно никуда
В сети появилась информация о необычной разработке, созданной специалистами из Казани. Они «изобрели» автомобиль, искусственный интеллект в котором способен принимать экзамен на права в ГИБДД без инспектора.
Для того, чтобы проект корректно заработал, инженеры оснастили целевой автомобиль несколькими камерами, специальными сенсорами, радарами и спутниковой связью.
При этом нейросеть транспортного средства успешно распознаёт различные элементы, в том числе «дорожную разметку и сигнал светофора, которые недоступны для определения с помощью радара», пишет Пятый канал со ссылкой на руководителя проекта Максима Магдалинова.
Главной причиной создания технологии являлось желание исключить субъективный подход инспектора к тем, кто сдаёт экзамен. Но при этом на сегодняшний день присутствие сотрудника ГИБДД всё же будет необходимо — для того, чтобы он контролировал работу автомобиля и принял окончательное решение.