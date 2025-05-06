В России создали базу данных влияющих на биологические часы веществ

Учёные Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина разработали ChronobioticsDB, уникальную базу данных о хронобиотиках. Это вещества, которые регулируют внутренние биологические часы человека, включая сон, бодрствование и важные процессы организма. По словам разработчиков, база содержит более 300 соединений, которые систематизированы на основе научных исследований последних десятилетий.

ChronobioticsDB охватывает как природные вещества, например, мелатонин и ресвератрол, так и синтетические препараты. Для каждого соединения доступны данные о химической структуре, мишенях воздействия и возможных побочных эффектах. Руководитель проекта Илья Соловьёв рассказал, что база данных связана с мировыми платформами, такими как PubChem и DrugBank, а также предоставляет простой доступ к информации как учёным, так и врачам.

Авторы уверены, что ChronobioticsDB поможет врачам точнее назначать лечение нарушений сна и других состояний, вызванных сбоями биологических ритмов. Исследователи смогут использовать базу для поиска новых препаратов, которые будут ещё безопаснее и эффективнее.