В России создали беговую дорожку, которая работает под водой

В Сибири разработали уникальную водную беговую дорожку, которая предназначена для реабилитации после различных заболеваний и операций с использованием гидротерапии. Это устройство установлено в специальном мини-бассейне и может регулировать скорость и температуру воды.

Главное преимущество этой дорожки заключается в том, что она снижает нагрузку на больные суставы и мышцы, что позволяет начать реабилитацию раньше. Аппарат имеет возможность изменять угол наклона, и он оснащён съёмными поручнями. Кроме того, разработчики добавили некоторые особенности, которых нет у зарубежных аналогов, такие как увеличенная разрешённая масса пациента, до 200 кг, объединение вариантов для детей и взрослых в одной конструкции, а также возможность нахождения врача внутри капсулы с пациентом при необходимости.

Это устройство очень полезно для людей, нуждающихся в реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых и нервных заболеваний. Оно также может быть использовано пожилыми людьми для поддержания физической формы после переломов, инфарктов и инсультов, а также для восстановления после спортивных соревнований и травм. Важно отметить, что данное устройство будет полностью оснащено российскими комплектующими и программным обеспечением с записью данных о каждом пациенте.

Сибирская разработка обещает быть настоящим прорывом в области реабилитации и оздоровления, и её применение может принести ощутимые пользы для многих людей в России, которые нуждаются в восстановлении после травм и операций.