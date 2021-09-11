В России создали беспилотник с питанием в стиле гибридных автомобилей

Как сообщили в пресс-службе производителя компании ZALA Aero, которая входит в концерн «Калашников,», беспилотник преодолел расстояние в 1130 километров за 12 часов. При этом им управлял оператор, находившийся на расстоянии 500 км. Беспилотник имеет гибридную силовую установку ZALA 421-12E5G. «Реализация такой системы, где операторы комплекса находятся на удалении до 500 км от места запуска, снижает расходование ресурсов аппарата, минимизирует человеческий фактор и оптимизирует штат эксплуатирующих подразделений», – подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что были протестированы новые системы пассивного обнаружения объектов, которые видны в нижней атмосфере. Также специалисты испытали систему визуальной навигации, независящей от спутникового сигнала.