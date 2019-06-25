В России создали беспилотную сову-шпиона

Военный инновационный технополис ЭРА представил на форуме «Армия-2019» беспилотный летательный аппарат, выполненный в виде большой совы с крыльями и хвостом.

Такой дрон может автономно находиться в воздухе до 40 минут, пролетев при этом до 20 километров. Также «сова» распознаёт наземные цели до 10 метров. Комплект весит 5 кг. Его может переносить и запускать один человек.