В России создали беспилотную сову-шпиона

Военный инновационный технополис ЭРА представил на форуме «Армия-2019» беспилотный летательный аппарат, выполненный в виде большой совы с крыльями и хвостом.
Такой дрон может автономно находиться в воздухе до 40 минут, пролетев при этом до 20 километров. Также «сова» распознаёт наземные цели до 10 метров. Комплект весит 5 кг. Его может переносить и запускать один человек.
Как отмечают разработчики, дрон предназначен для высокоточного определения координат разведывательных наземных объектов интегральным дальномерным методом с использованием лазерного дальномера-целеуказателя и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
В технополисе ЭРА также создали подобный дрон в виде сокола, который дополнительно может имитировать звуки, производимые соколом и отпугивать птиц в районах аэродромов.