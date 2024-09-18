В России создали беспилотный грузовик

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого создали уникальный беспилотный грузовой автомобиль, который может полностью управлять собой на дороге. Проект развивался как на уровне управления стандартными системами автомобиля, так и на уровне программного обеспечения, позволяющего автономному транспорту адаптироваться к меняющимся дорожным условиям. Команда разработчиков Polytech Voltage Machine, состоящая из студентов, аспирантов и учёных, работала под руководством доцента Дмитрия Плотникова.

В основе беспилотного автомобиля лежит Газель E-NN, а на создание комплекса автономных систем ушло меньше полугода. Команда стремилась участвовать в престижном конкурсе Национальной технологической инициативы «Пятый уровень», где требовалось, чтобы автомобиль проехал 50 км в автономном режиме, строго соблюдая правила дорожного движения. Автомобиль был предоставлен организаторами после успешного этапа Сателлит № 1 в рамках конкурса НТИ Up Great. На дорогах общий контроль за движением осуществляет водитель, но он не вмешивается в процессы управления.

Команда Политеха разработала систему управления всеми штатными механизмами автомобиля, включая тормоза, рулевое управление и световую технику. Особое внимание уделили электроусилителю руля, что позволило автомобилю выполнять сложные маневры. Система управления «мозгом» беспилотника обрабатывает визуальную информацию, чтобы распознавать дорожную разметку и сигналы светофоров, а также прогнозировать действия других участников движения. Дмитрий Плотников подчёркивает, что ключевое отличие их разработки — это уникальный набор сенсоров и алгоритмов, что обеспечивает более точное поведение автомобиля на дороге. Беспилотник успешно продемонстрировал свою работу на оживлённых улицах, а команда планирует внедрить разработанную технологию в образовательный процесс университета.