В России создали беспилотный вертолет для перевозки тяжелых грузов в условиях Крайнего Севера

При помощи новейшей системы автоматического управления, летательный аппарат способен автономно и самостоятельно проходить весь маршрут от взлета до посадки. Что интересно, его приспособили даже к посадке на движущуюся грузовую платформу или качающуюся палубу корабля, что делает его еще более полезным при эксплуатации в условиях Арктики. Что же до пункта управления вертолетом, то он расположен на земле внутри специально оборудованного микроавтобуса.

Стоит отметить, что R-2200 является первой подобной разработкой отечественных инженеров. Прошлые модели беспилотника были способны поднимать груза весом лишь до 35 кг, в то время как огромное количество необходимого для нефтедобычи и геологической разведки оборудования весит намного больше.