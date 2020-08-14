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В России создали беспилотный вертолет для перевозки тяжелых грузов в условиях Крайнего Севера
Это первая отечественная разработка в данной категории грузоподъемности
Согласно данным, опубликованным российским изданием Известия, в России создали беспилотный вертолет R-2200 для перевозки тяжелых грузов весом до 80 кг в условиях Крайнего Севера.
При помощи новейшей системы автоматического управления, летательный аппарат способен автономно и самостоятельно проходить весь маршрут от взлета до посадки. Что интересно, его приспособили даже к посадке на движущуюся грузовую платформу или качающуюся палубу корабля, что делает его еще более полезным при эксплуатации в условиях Арктики. Что же до пункта управления вертолетом, то он расположен на земле внутри специально оборудованного микроавтобуса.
Стоит отметить, что R-2200 является первой подобной разработкой отечественных инженеров. Прошлые модели беспилотника были способны поднимать груза весом лишь до 35 кг, в то время как огромное количество необходимого для нефтедобычи и геологической разведки оборудования весит намного больше.