В России создали беспилотный вертолёт для грузоперевозок

В России создали беспилотный вертолёт для грузоперевозокИ у него уже нашлись покупатели
Российская компания Аэромакс поразила публику, показав макет своего нового беспилотного вертолёта на выставке HeliRussia.
Данная модель, получившая название SH-3000, станет первым в мире гражданским грузовым беспилотником подобного размера и грузоподъёмности.
Что такое беспилотный вертолёт? Это летающий аппарат, который может самостоятельно, без пилота, перевозить грузы из одной точки в другую. Как правило, для этого ему заранее задают маршрут и он точно следует ему.
Стоит отметить, что новинка поражает своими характеристиками. Её длина составляет 13 метров и она может развивать скорость до 210 км/ч! А ещё вертолёт способен находиться в воздухе до пяти часов и летать на расстояние до 900 км. Это примерно как из Москвы до Сочи.
Но самое главное — грузоподъёмность. Аппарат способен перевозить до одной тонны груза. И это делает его уникальным.
По словам разработчиков, новинка будет использоваться для перевозки грузов в места, куда трудно добраться на обычных транспортных средствах. И уже сейчас известно, что одним из первых заказчиков станет Газпромнефть.
Сообщается, что начать испытания вертолёта планируется к концу 2024 года.