В России создали беспилотный вертолёт для грузоперевозок

Данная модель, получившая название SH-3000, станет первым в мире гражданским грузовым беспилотником подобного размера и грузоподъёмности.

Что такое беспилотный вертолёт? Это летающий аппарат, который может самостоятельно, без пилота, перевозить грузы из одной точки в другую. Как правило, для этого ему заранее задают маршрут и он точно следует ему.

Стоит отметить, что новинка поражает своими характеристиками. Её длина составляет 13 метров и она может развивать скорость до 210 км/ч! А ещё вертолёт способен находиться в воздухе до пяти часов и летать на расстояние до 900 км. Это примерно как из Москвы до Сочи.

Но самое главное — грузоподъёмность. Аппарат способен перевозить до одной тонны груза. И это делает его уникальным.

По словам разработчиков, новинка будет использоваться для перевозки грузов в места, куда трудно добраться на обычных транспортных средствах. И уже сейчас известно, что одним из первых заказчиков станет Газпромнефть.

Сообщается, что начать испытания вертолёта планируется к концу 2024 года.