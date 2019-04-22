В России создали безалкогольную газировку со вкусом шампанского

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» в ближайшее время начнёт поставку питьевую воду со вкусом шампанского. Об этом заявил журналистам генеральный директор «Абрау-Дюрсо» Владимир Масловский.

На полках сетевых магазинов вскоре появится бутилированная артезианская вода «4 воды. Дюр-со», в том числе со вкусом шампанского.

Масловский заявил: «Вода растет, думаю, что в 2019 году у нас будут качественные прорывы. Недавно она появилась в крупных известных онлайн-магазинах: Ozon, "Водовоз". Я думаю, что в ближайшем будущем мы в некоторых федеральных сетях появимся».

Президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов уточнил, что договоры с некоторыми сетями уже подписаны. Производство бутилированной питьевой воды — газированной, негазированной и виноградной со вкусом шампанского, началось ещё в апреле 2017 года. Она предлагается стеклянных бутылках ёмкостью 0,75 л и 0,375 л, на сайте компании она стоит от 70 до 95 рублей.