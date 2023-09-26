В России создали биогель, который обнаруживает нитраты и красители в продуктах

Учёные из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), разработали специальный биогель, который позволяет людям проверять фрукты, овощи и напитки на наличие нитратов и искусственных красителей прямо у себя дома. Этот биогель, созданный на основе хитозана, может в будущем стать основой для создания биодобавок, которые помогут уменьшить воздействие вредных веществ на организм.

Исследовательская команда, возглавляемая кандидатом биологических наук Екатериной Литвиновой, представила этот продукт для широкого потребителя. Биогель основан на хитозане и может быть использован для тестирования напитков и продуктов. Например, для проверки наличия нитратов в фруктах и овощах, небольшое количество сока просто наносится на биогель, и если нитраты присутствуют, гель изменит цвет на красный.

Для определения искусственных красителей в напитках, таких как соки, морсы и вино, биогель добавляется в напиток. Если в напитке есть искусственные красители, они будут поглощены биогелем, что приведёт к обесцвечиванию напитка. Естественные красители не будут вступать в реакцию с биогелем, и цвет напитка останется неизменным.

Этот биогель, созданный совместно с химиками из Института органического синтеза в Екатеринбурге, может удерживать, отдавать и переносить различные полезные вещества благодаря своей пористой структуре. Перспективно он может стать основой для создания препаратов или биодобавок, которые помогут уменьшить воздействие вредных веществ на организм человека. Эта работа выполняется в рамках федерального проекта «Приоритет-2030».