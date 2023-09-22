В России создали биоразлагаемые каркасы для сращивания костей

Ученые из Красноярского научного центра РАН разработали новый вид биоразлагаемого пластикового материала, который может быть использован для восстановления костной ткани. Этот материал создает 3D-каркасы, которые полностью растворяются в организме, оставляя восстановленную кость. Это исследование было опубликовано в журнале International Journal of Molecular Sciences.

Эксперименты показали, что эти 3D-каркасы обладают потенциалом для создания новой костной ткани. Они способны восстановить поврежденные области и обеспечить полное восстановление. Эти имплантаты не требуют использования лекарств или стимуляторов, что делает их перспективными для дальнейших исследований.

Этот биоразлагаемый каркас может быть использован для восстановления костной ткани после различных повреждений, таких как травмы, инфекции и опухоли. Важно отметить, что организм самостоятельно будет восстанавливать кость, что делает этот метод более естественным и безопасным. Каркас создается с помощью 3D-принтера из специального полимера природного происхождения, который также является биоразлагаемым.