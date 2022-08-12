В России создали боевого робота на базе БМП-3

Робот основан на БМП-3, оснащён новейшим боевым модулем «Синица». Машину можно использовать в условиях боя в сложной городской застройке, также робот может возглавить колонну.

Машина оснащена пулёметом 7,62 мм, 30-мм автоматической пушкой, и 100-мм орудием, которое может быть использовано и как пусковая установка ПТУР. Боевой модуль «Синица» анализирует местность на 360 градусов в любое время суток, может управляться удалённо. Функции механика-водителя и стрелка роботизированы.

«Особенности машины позволяют использовать её на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну», — отметил Артяков.