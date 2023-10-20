В России создали центр разработки лекарств с помощью ИИ

На базе Сеченовского университета создаётся исследовательский центр «Искусственный интеллект в Фарме,», который будет заниматься применением искусственного интеллекта для ускорения разработки новых лекарств. Университет объединяется с Институтом системного программирования РАН и фармацевтическими компаниями для разработки цифровых решений с использованием искусственного интеллекта. Основная цель этого центра — сократить время и затраты на создание новых лекарств, применяя технологические решения, поддержанные ИИ.

Разработка инновационных лекарств обычно требует длительного времени и больших финансовых затрат. С учётом того, что внедрение искусственного интеллекта может сократить затраты времени и ресурсов на определённые этапы разработки лекарств, новые препараты смогут появляться на рынке гораздо быстрее и эффективнее.

Сеченовский университет уже обладает необходимыми ресурсами и экспертами в области медицины и информационных технологий, чтобы успешно реализовать этот проект и внести существенный вклад в развитие фармацевтической индустрии с помощью искусственного интеллекта.