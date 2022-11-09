В России создали человекоподобного голосового помощника для сайтов

17:54, 09 ноября 2022
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В России создали человекоподобного голосового помощника для сайтовВот оно, будущее web 3.0
Компания Neuro.net представила свою свежую разработку — человекоподобного голосового помощника. Главная сфера его применения — помощь пользователям веб-сайтов.
По словам создателей, их ассистент способен самостоятельно начать диалог с посетителем сайтов и проконсультировать по интересующим их вопросам. Что интересно, в Neuro.net заявили, что это в принципе первое подобное решение, у которого нет аналогов в мире.
Помощник получил название Web PA. Если его интегрировать в интернет-магазин, то он сможет помочь пользователю выбрать нужную модель товара, а также предложить ему сопутствующие товары.
Известно, что первыми новинку получат ряд текущих клиентов компании Neuro.net. О старте массового доступа для всех желающих пока неизвестно.