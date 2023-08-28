В России создали датчики натяжения для «умной» одежды

Учёные из Пензенского государственного университета (ПГУ), разработали гибкие датчики, которые могут измерять растяжение и сжатие (тензодатчики). Эти датчики применяются для создания бионических протезов и «умной» одежды, которая может следить за состоянием здоровья человека. Главная особенность этих датчиков заключается в том, что они преобразуют механическое растяжение или сжатие в электрический сигнал, изменяя своё электрическое сопротивление.

В основе гибкого датчика лежат полимерные волокна с нано- и микроструктурами оксида цинка. Были разработаны технологические методы, позволяющие выращивать микрокристаллиты оксида цинка на поверхности полимерных нитей. Это позволяет создавать ткани на основе полистирола и АБС-пластика с различными микроструктурами. Проект реализовывался в рамках исследовательской работы, поддержанной Российским научным фондом.

Созданные датчики могут быть полезными не только для медицинских приложений, но и для создания современных роботов. Они предоставляют новые возможности для создания более эффективных и гибких решений в области медицины и робототехники.