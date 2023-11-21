В России создали дешёвый материал, поглощающий излучение техники

Учёные из Мордовского государственного университета создали уникальный материал, который сам приклеивается и поглощает радиоволны. Это простое и бюджетное решение обойдётся в 620 рублей за квадратный метр при толщине всего один миллиметр, что значительно дешевле существующих аналогов, стоимость которых колеблется от 4 тыс. до 60 тыс. рублей. Электромагнитное излучение, также известное как электросмог, является видом загрязнения окружающей среды, и новый материал создан для уменьшения его воздействия в работе радиоэлектронных систем.

В течение последних двух десятилетий учёные занимаются разработкой материалов для защиты от электромагнитного излучения, но большинство из них представляют собой отражатели, тогда как новинка из Мордовии поглощает вредные волны. Это важно для зданий с электронным оборудованием, таких как промышленные и бытовые СВЧ-установки. Новый материал легко использовать, — нет необходимости в сложных процедурах подготовки, что отличает его от существующих аналогов. В настоящее время проводятся испытания технологических процессов, и учёные готовы расширить область применения своего изобретения.