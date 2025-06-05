В России создали детский комплект для 3D-печати

В «Росатоме» создали специальный набор под названием «3D Креативик», который поможет детям познакомиться с трёхмерной печатью. Комплект рассчитан на ребят от 6 до 13 лет, которые любят создавать и экспериментировать с новыми технологиями. В набор вошли 3D-принтер, пластик для печати, инструменты для доработки моделей, программное обеспечение и инструкции, а также более двадцати готовых фигурок от животных до механических игрушек. При этом производители подчёркивают, что набор полностью безопасен для детей.

Руководитель подразделения «Аддитивные технологии» Илья Кавелашвили рассказал, что этот проект является частью большой идеи по непрерывному обучению в области современных технологий. «3D Креативик» задуман не просто как игрушка, а как инструмент, который помогает развивать воображение, пространственное мышление и творческие способности. Через игру дети смогут познакомиться с перспективными технологиями и создавать свои уникальные изделия на практике.

В «Росатоме» рассчитывают, что «3D Креативик» станет отличной альтернативой компьютерным играм и заинтересует детей инженерией и технологиями. Комплект должен сделать аддитивные технологии доступными в каждом доме и помочь сформировать у будущих специалистов интерес к высокотехнологичным профессиям.