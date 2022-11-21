Наука и технологии
15:22, 21 ноября 2022
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В России создали дрон, способный поднимать 200 кг груза

Правда, он и сам по себе не пушинка

В рамках ежегодного форума «Транспорт России» произошёл анонс переговоров между «Беспилотными авиационными системами» и компанией «Транспорт будущего».

В России создали дрон, способный поднимать 200 кг груза

В случае, если они всё же заключат соглашение, то последние передадут новым партнёрам множество новейших беспилотников. Всего «Транспорт России», созданный летом 2022 года, планируют оснастить 400 летательными аппаратами.

Если же говорить о продукте «Беспилотных авиационных систем», то речь идёт о новейшем дроне, который способен поднимать грузы до 200 кг. При этом вес самого аппарата составляет более 500 кг.

Будем также их приобретать и тестировать. Мы берём сейчас на пробу и некоторые китайские беспилотники. Для нас очень важно, чтобы вопросы, связанные с работой электроники, были правильно решены. Как правило, начинку мы поручаем доработать или заменить нашим отечественным компаниям. Ну и вместе с каждой машиной поставщик даёт нам план по локализации производства в России.

Евгений Дитрих
Глава ГТЛК
Источник:ТАСС
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