В России создали дрон, способный поднимать 200 кг груза

В случае, если они всё же заключат соглашение, то последние передадут новым партнёрам множество новейших беспилотников. Всего «Транспорт России», созданный летом 2022 года, планируют оснастить 400 летательными аппаратами.

Если же говорить о продукте «Беспилотных авиационных систем», то речь идёт о новейшем дроне, который способен поднимать грузы до 200 кг. При этом вес самого аппарата составляет более 500 кг.