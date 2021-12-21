В России создали дронов для доставки документов и мелких товаров

Сначала систему дронов протестируют на кампусе университета — в корпусе Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ. Для каждого беспилотника будут разработаны маршрутные карты и определена логика взаимодействия с пользователями. БПЛА будут доставлять по корпусу необходимые вещи, смогут распознавать обстановку и избегать аварий.

Разработчики надеются, что система будет интересна гипермаркетам. Дрон будут загружать товаром, определять маршрут, а машина сможет доставлять заказы в нужное место. Всё будет осуществляться в пределах здания.

«Мы начнём работу с создания карт маршрута для каждого беспилотника и определения логики взаимодействия системы с пользователями. Наша научная группа совместно с партнёрами разработает мобильное приложение, через которое будет осуществляться доступ к технологии. И, таким образом, по запросу “машинка” будет двигаться с одной точки в другую, избегая препятствий и аварий», — прокомментировал разработку куратор проекта, старший преподаватель Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ Егор Темиргалиев.