В России создали дронов-киллеров

С каждым годом все больше дронов попадают в частные руки. Связано это в первую очередь с удешевлением и большим распространением беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим некоторые правительства демонстрируют значительную обеспокоенность безопасностью военных объектов и инфраструктуры в целом. Кладов же заявляет, что его компания уже создала решение данной проблемы в лице беспилотников для обезвреживания дронов-нарушителей, правда пока госкорпорация не планирует раскрывать характеристики летательных аппаратов.

”Есть и не только РЭБ-овские комплексы, но и активные беспилотники-киллеры, которые отслеживают беспилотный летательный аппарат-нарушитель, догоняют его и набрасывают сеть”, — рассказал представитель Ростеха.