Наука и технологии
08:43, 27 января 2023
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В России создали дронов, нападающих роем

Данный тип атак может оказаться крайне эффективным в некоторых сценариях

Российская госкорпорация Ростех разрабатывает новейшие разведывательно-ударные коптеры, способные атаковать противника в виде роя беспилотников. Об этом заявил глава предприятия Сергей Чемезов.

В России создали дронов, нападающих роем

Фото: Военное обозрение

По словам руководителя компании, эти небольшие тактические коптеры смогут автоматически обнаруживать противника, наводить артиллерию и бросать гранаты. При этом Чемезов отметил, что подобный тип оборудования заметно изменил характер боевых действий.

Напомним, что ранее стало известно о планах Ростеха построить в Москве промышленный комплекс по производству деталей для авиадвигателей.

Ожидается, на одной площадке будут объединены производства двух компаний — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева.

Источник:Lenta.ru
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