В России создали дронов, нападающих роем

По словам руководителя компании, эти небольшие тактические коптеры смогут автоматически обнаруживать противника, наводить артиллерию и бросать гранаты. При этом Чемезов отметил, что подобный тип оборудования заметно изменил характер боевых действий.

Напомним, что ранее стало известно о планах Ростеха построить в Москве промышленный комплекс по производству деталей для авиадвигателей.

Ожидается, на одной площадке будут объединены производства двух компаний — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева.