В России создали дыхательные маски для лечения телят

Учёные из Мордовского Государственного Университета имени Н. П. Огарева разработали специальную маску для телят, которая позволяет эффективно вводить лекарства в их дыхательные пути при лечении и профилактике инфекций. Это новшество может помочь снизить смертность телят от заболеваний органов дыхания, таких как пневмония, трахеит, бронхит и ринит. Использование ингаляционной терапии позволяет вводить лекарства прямо в поражённые органы, что сокращает стресс при лечении и помогает быстрее выздороветь телятам, а также способствует их нормальному развитию.

Маски были специально адаптированы мордовскими ветеринарами под размеры головы и строение телёнка. После дезинфекции маска надевается на животное, глубина посадки регулируется под голову телёнка, а затем маска закрепляется с помощью компрессора. Когда компрессор включается, он создаёт поток воздуха, смешивающийся с лекарством и попадающий в дыхательные пути телёнка. Эта ингаляционная система стоит дешевле аналогов и позволяет использовать меньшие дозы лекарств, что повышает эффективность лечения.

Используя эту маску, лекарственное вещество смешивается с каплями жидкости и создаёт мелкодисперсную смесь, которую телятам приходится вдыхать вместе с воздухом. Лекарство оседает на органах, таких как носовая полость, трахея и лёгкие, взаимодействует с возбудителями болезней и уничтожает их. Это изобретение может использоваться как для лечения, так и для профилактики различных заболеваний. Как отмечают учёные, в будущем такую маску можно будет применять и на жеребятах, так как их размеры и головы схожи. Кроме того, принцип работы маски позволяет использовать практически все виды лекарственных препаратов для ингаляционной терапии.