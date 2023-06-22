В России создали дыхательные маски для лечения телят

В России создали дыхательные маски для лечения телятОт бронхита, пневмонии, трахеита, ринита и прочих заболеваний дыхательной системы
Болезни дыхательных путей - самая часта причина смертности среди телят. Российские ветеринары создали дыхательную маску для животных, которая должна снизить смертность среди парнокопытных
Учёные из Мордовского Государственного Университета имени Н. П. Огарева разработали специальную маску для телят, которая позволяет эффективно вводить лекарства в их дыхательные пути при лечении и профилактике инфекций. Это новшество может помочь снизить смертность телят от заболеваний органов дыхания, таких как пневмония, трахеит, бронхит и ринит. Использование ингаляционной терапии позволяет вводить лекарства прямо в поражённые органы, что сокращает стресс при лечении и помогает быстрее выздороветь телятам, а также способствует их нормальному развитию.
Маски были специально адаптированы мордовскими ветеринарами под размеры головы и строение телёнка. После дезинфекции маска надевается на животное, глубина посадки регулируется под голову телёнка, а затем маска закрепляется с помощью компрессора. Когда компрессор включается, он создаёт поток воздуха, смешивающийся с лекарством и попадающий в дыхательные пути телёнка. Эта ингаляционная система стоит дешевле аналогов и позволяет использовать меньшие дозы лекарств, что повышает эффективность лечения.
Используя эту маску, лекарственное вещество смешивается с каплями жидкости и создаёт мелкодисперсную смесь, которую телятам приходится вдыхать вместе с воздухом. Лекарство оседает на органах, таких как носовая полость, трахея и лёгкие, взаимодействует с возбудителями болезней и уничтожает их. Это изобретение может использоваться как для лечения, так и для профилактики различных заболеваний. Как отмечают учёные, в будущем такую маску можно будет применять и на жеребятах, так как их размеры и головы схожи. Кроме того, принцип работы маски позволяет использовать практически все виды лекарственных препаратов для ингаляционной терапии.