В России создали единую базу данных всех потребностей страны в программном обеспечении

Минцифры создало общую базу, где собраны все потребности бизнеса в программном обеспечении.

Эта база, известная как «IT-ландшафт», включает в себя обзор всех IT-решений, которые уже имеют отечественные аналоги, а также тех, для которых ещё предстоит найти замену.

Цель «IT-ландшафта» — оценить потребности различных отраслей экономики и составить список проектов, которые могут претендовать на различные формы поддержки, такие как гранты, льготные кредиты и статус системно значимых проектов. Важным условием для получения поддержки является соответствие проекта «ландшафту», подчеркнул представитель Минцифры. В настоящее время документ находится на этапе уточнения.

Минцифры планирует представить этот «IT-ландшафт» на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию вице-премьеру Дмитрию Чернышенко до конца лета. Министерство надеется, что этот документ будет утверждён к сентябрю 2023 года и станет руководством для развития отсутствующих решений.