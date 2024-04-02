В России создали единую систему управления рыбопроизводством

Студенты Южного федерального университета (ЮФУ) разработали новую систему для рыбных ферм, которая объединяет все датчики и оборудование. Это позволяет отслеживать и контролировать качество воды без участия человека. Идея имеет коммерческую перспективу и способствует более эффективному и экологически чистому выращиванию рыбы.

Сегодня в рыбоводстве важно поддерживать идеальные условия для рыбы, и для этого используются различные датчики и установки. Однако это требует постоянного мониторинга и анализа, что занимает много времени и сил. Учёные предлагают сделать процесс более эффективным, синхронизируя работу всех датчиков в одной системе с автоматическим управлением.

Цель проекта — создать доступную и эффективную систему для небольших хозяйств, что может способствовать развитию рыбоводства и снижению затрат.