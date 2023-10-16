Наука и технологии
17:17, 16 октября 2023
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В России создали экологичную упаковку с наночастицами листьев брусники

Они помогут защитить продукты от болезнетворных бактерий

Российские учёные разработали антибактериальную упаковку с наночастицами листьев брусники

Учёные из Сибирского федерального университета разработали специальные биопленки для продуктов, которые позволяют им оставаться свежими дольше. Эти плёнки созданы из ультратонких нитей целлюлозы, полученных с помощью бактерий, и обогащены антибактериальными наночастицами из серебра и меди, извлечёнными из листьев брусники.

В ходе испытаний на примере помидоров установлено, что продукты, упакованные в такие биопленки, остаются свежими в течение 30 дней, что может значительно продлить срок их годности. Далее учёные рассматривают возможность применения этого материала в медицине, например, для создания антимикробных повязок и покрытий, способствующих заживлению ран.

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