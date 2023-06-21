В России создали экологичную упаковочную плёнку из берёзы

Учёные из Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» (ФИЦ КНЦ СО РАН) достигли прорыва в производстве устойчивой к разрыву упаковочной плёнки. Они использовали полисахарид ксилан, который получили из клеточных стенок древесины берёзы.

Совместная работа учёных из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и Южно-Китайского технологического университета привела к созданию прочных плёнок из ксилана, добавлением лигнина в раствор для их приготовления. Лигнин предотвращает кристаллизацию ксилана и обеспечивает стойкость плёнок.

Учёные исследовали свойства ксилана из берёзовой древесины и нашли способ предотвратить треск плёнок при его кристаллизации. Добавление лигнина в раствор позволило получить целостные и прочные плёнки из ксилана. Лигнин, содержащийся в растениях, предотвращает агрегацию молекул и снижает кристаллизацию, если его содержание превышает 9%.

Согласно сообщению центра, этот метод производства упаковочной плёнки является экологически безопасным и основан на использовании растительного сырья. Эти плёнки могут применяться в пищевой, фармацевтической и биотехнологической промышленности, включая упаковку продуктов, лекарств и контролируемое высвобождение пестицидов и удобрений.