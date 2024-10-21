В России создали экологичную замену полиэтиленовым пакетам

Исследователи из МГУ и Института нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева создали биоразлагаемый полимер — полипропиленкарбонат с заданной структурой. Этот проект важен на фоне растущей концентрации углекислого газа в атмосфере. Учёные предлагают использовать углекислый газ как сырье для создания полезных материалов, таких как биоразлагаемые полимеры, которые безопасно разлагаются в окружающей среде на низкомолекулярные вещества.

Превратить углекислый газ в такие полимеры можно с помощью полимеризации с легкодоступными эпоксидными соединениями. Благодаря этому учёные могут создавать различные материалы, которые находят применение в медицине и упаковке. Полипропиленкарбонат выделяется среди других поликарбонатов благодаря своей способности разлагаться на полезные вещества, в отличие от полиэтилена, который становится проблемой для экологии.

Однако, как отметила профессор Елена Черникова, синтез полипропиленкарбоната имеет свои трудности. Например, часто образуются побочные продукты, которые снижают выход целевого полимера. Для решения этих проблем команда искала оптимальные условия для синтеза, включая катализаторы и параметры реакции. В результате им удалось получить высококачественный полимер, что станет значительным шагом к созданию более устойчивых материалов.