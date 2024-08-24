В России создали экспериментальный 3D-принтер для изделий из вольфрама

Специалисты из «Росатома» разработали новый экспериментальный 3D-принтер, который может создавать детали из тугоплавких металлов. Прототип, представленный НИИ НПО «ЛУЧ», предназначен для аддитивного производства сложных конструкций из порошков, таких как вольфрам, молибден и ниобий. Эти материалы, в частности, используют в узлах турбин.

Принтер работает по принципу селективного электронно-лучевого плавления, подогревая рабочую область до высоких температур. Как пояснил Сергей Пшенов, начальник лаборатории аддитивных технологий, в процессе печати электронный пучок плавит порошок в нужных местах, создавая слои модели на основе данных проектирования. Этот процесс проходит в вакууме, что предотвращает окисление металлов и сплавов, которые могут реагировать с газами.

Технология позволяет быстро и точно изготавливать металлические изделия сложной формы, при этом сокращая время производства в 3−4 раза и снижая себестоимость на 20%. Экспериментальный принтер — это одна из первых отечественных установок для работы с тугоплавкими металлами, причём 90% его критических компонентов сделаны в России. В дальнейшем планируется разработать документы для серийного производства таких принтеров.