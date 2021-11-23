В России создали экспресс-тест для определения новых мутаций коронавируса

Как отмечается, тест, о котором идёт речь, — первый в российской практике набор реагентов, работающий на основе изотермической амплификации, — метод воспроизведения геномных копий патогена в пробирке.

Этот подход позволяет выявлять одновременно два участка генома вируса. И если в одном участке происходят изменения, второй остаётся неизменным, и тест как раз определяет эти изменения, которые не останутся незамеченными. Благодаря методу снижается вероятность ложноотрицательного результата.

«Мы в любом случае продолжаем детектировать сигнал, и вирус от нас не убежит. Чтобы обеспечить максимальную выявляемость вируса, в качестве таргетных участков мы выбираем максимально консервативные области генома. В данном случае речь идёт об участке гена полипротеина SARS-CoV-2, а также об одном из генов поверхностного белка», — объяснил Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.