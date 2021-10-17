В России создали электронное ружьё-антидрон для глушения связи беспилотников с оператором

Об этом пишет агентство TASS в материале, посвящённом Международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2021, на которой и было представлено ружьё-антидрон ЛПД-801. Источник пишет, что характеристики ружья позволяют бороться с беспилотниками на расстоянии до 1,5 километров. Устройство способно глушить каналы управления и навигации БПЛА.

Выполнено устройство в классической форме — как стандартное автоматическое оружие. Антенна выполнена в виде ствола, а батарея — в виде магазина и располагается на привычном для этого месте. Вес ружья составляет 3,5 кг.