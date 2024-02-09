В России создали футуристичный экзоскелет со встроенным регистратором и способный поднять 60 кг

В России создали футуристичный экзоскелет со встроенным регистратором и способный поднять 60 кгУ него рекордная грузоподъемность среди отечественных разработок
Этот экзоскелет, разработанный по заказу ПАО «ГМК «Норильский никель»», предназначен для облегчения физической работы на производстве, позволяя сотрудникам без усилий поднимать и перемещать тяжёлые предметы.
Устройство оснащено видеорегистратором для мониторинга работы и весит более 20 кг.
Экзоскелеты, как отмечает руководитель проекта Владислав Давыдов, будут производиться на мощностях контрактного бизнеса группы ТехноСпарк, что включает металлообработку и сборку высокотехнологичного оборудования.
Промышленные экзоскелеты находят применение на предприятиях, где требуется снижение физической нагрузки на сотрудников, и помогают предотвратить перегрузки, растяжения и другие травмы, связанные с поднятием тяжестей.
Свежее изобретение может значительно улучшить условия труда и повысить производительность на российских предприятиях.