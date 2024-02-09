В России создали футуристичный экзоскелет со встроенным регистратором и способный поднять 60 кг

Этот экзоскелет, разработанный по заказу ПАО «ГМК «Норильский никель»», предназначен для облегчения физической работы на производстве, позволяя сотрудникам без усилий поднимать и перемещать тяжёлые предметы.

Устройство оснащено видеорегистратором для мониторинга работы и весит более 20 кг.

Экзоскелеты, как отмечает руководитель проекта Владислав Давыдов, будут производиться на мощностях контрактного бизнеса группы ТехноСпарк, что включает металлообработку и сборку высокотехнологичного оборудования.