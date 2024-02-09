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Наука и технологии
Опубликовано 09 февраля 2024, 08:26
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В России создали футуристичный экзоскелет со встроенным регистратором и способный поднять 60 кг

У него рекордная грузоподъемность среди отечественных разработок
Российская компания TEN group, входящая в состав группы ТехноСпарк, начала производство экзоскелета с грузоподъёмностью до 60 кг, что является рекордом для подобных устройств в стране.

Этот экзоскелет, разработанный по заказу ПАО «ГМК «Норильский никель»», предназначен для облегчения физической работы на производстве, позволяя сотрудникам без усилий поднимать и перемещать тяжёлые предметы.

Устройство оснащено видеорегистратором для мониторинга работы и весит более 20 кг.

Экзоскелеты, как отмечает руководитель проекта Владислав Давыдов, будут производиться на мощностях контрактного бизнеса группы ТехноСпарк, что включает металлообработку и сборку высокотехнологичного оборудования.

В России создали футуристичный экзоскелет со встроенным регистратором и способный поднять 60 кг
© ТехноСпарк

Промышленные экзоскелеты находят применение на предприятиях, где требуется снижение физической нагрузки на сотрудников, и помогают предотвратить перегрузки, растяжения и другие травмы, связанные с поднятием тяжестей.

Свежее изобретение может значительно улучшить условия труда и повысить производительность на российских предприятиях.

Источник:ТехноСпарк
Автор:Булат Кармак
Теги:
#робот
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#экзоскелет
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#Россия