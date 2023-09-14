В России создали гидрогели для точной доставки лекарств

Учёные из Химического института Казанского федерального университета (КФУ), провели исследование, которое может привести к созданию гелей, используемых для доставки противоопухолевых препаратов и очистки водных ресурсов. Гели могут также использоваться для выращивания тканей и разработки косметических средств. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Molecular Liquids.

Процесс формирования гелей включает перевод гелеобразователя, часто в виде порошка, в раствор. В растворе молекулы взаимодействуют, образуя наносеть, которая способна удерживать молекулы растворителя и биологически активные соединения.

Учёные из КФУ провели исследование гелеобразования у дипептидов, содержащих защитную группу Fmoc. Они смогли создать стабильные гидрогели с высоким содержанием воды. Дальнейшие шаги включают разработку методов введения противоопухолевых препаратов в эти гели и изучение способов их высвобождения.

Эти научные результаты из КФУ обещают упростить работу исследователям, занимающимся гелями, путём раскрытия основных аспектов процессов гелеобразования, особенно при использовании дипептидов.