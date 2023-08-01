В России создали гигантского робота для добычи руды

Компания из Москвы разработала робота весом в 30 тонн для работы в горной промышленности, рассказал мэр города Сергей Собянин.

По словам чиновника, бутобой позволяет обнаруживать и измельчать крупные куски пород при добыче полезной руды, в том числе золотой, железной и никелевой. Гидромолот, отмечает Собянин, оснащен системой дистанционного управления, защитой от столкновений и ударов, а также имеет функцию автоматической парковки.

В ближайшее время три разработанных компанией «Феникс-ТУЛС» робота-бутобоя будут поставлены на крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана.