В России создали гитару с одной струной и подключением к смартфону

Saolla меньше и легче традиционных электрогитар, благодаря чему инструмент удобен для использования дома или на сцене. По словам разработчиков, гитара обеспечивает эффект полного погружения за счет вибрации струны, создавая ощущения, близкие к игре на классическом инструменте, но без необходимости долгого обучения.

Для игры достаточно следовать ритму гитарной партии, задаваемой через приложение на смартфоне. Разработчики предлагают использовать Saolla в различных сценариях: от домашних занятий и караоке до выступлений на концертах.

Сейчас команда работает над прототипом устройства, который проходит этап тестирования. Технология уже защищена патентом, но о сроках выхода на рынок и стоимости пока не сообщается.