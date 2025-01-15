В России создали гитару с одной струной и подключением к смартфону

Опубликовано 15 января 2025, 20:451 мин.
В России создали гитару с одной струной и подключением к смартфонуДля новичков, которые хотят понять, что такое гитара, без покупки полноценного инструмента
В России разработали необычную гитару под названием Saolla, которая оснащена всего одной струной и подключается к смартфону для преобразования звука в нужные ноты. Разработчики из Москвы, Томска и Екатеринбурга надеются, что их изобретение сделает игру на гитаре доступной для всех.
© Saolla
Saolla меньше и легче традиционных электрогитар, благодаря чему инструмент удобен для использования дома или на сцене. По словам разработчиков, гитара обеспечивает эффект полного погружения за счет вибрации струны, создавая ощущения, близкие к игре на классическом инструменте, но без необходимости долгого обучения.
Для игры достаточно следовать ритму гитарной партии, задаваемой через приложение на смартфоне. Разработчики предлагают использовать Saolla в различных сценариях: от домашних занятий и караоке до выступлений на концертах.
Сейчас команда работает над прототипом устройства, который проходит этап тестирования. Технология уже защищена патентом, но о сроках выхода на рынок и стоимости пока не сообщается.