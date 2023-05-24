В России создали и начнут использовать интроскоп с искусственным интеллектом

Компания «Диагностика-М» разработала и начала производство досмотровой техники с использованием искусственного интеллекта для проверки багажа и грузов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Новый «умный интроскоп» способен автоматически определять опасные и запрещённые предметы, что значительно упростит работу операторов и повысит общественную безопасность. Эта разработка является уникальной на российском рынке, и её локализация достигает 100%, по словам Владислава Овчинского, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики.

Новое оборудование идентифицирует объекты и выводит информацию о содержимом багажа на монитор. Искусственный интеллект не только обнаруживает подозрительные предметы, но и называет их. Система ИИ обучена распознавать запрещённые предметы и их различные элементы с разных ракурсов.

Слова генерального директора «Диагностика-М», Владимира Усачева, указывают на большой интерес со стороны потенциальных заказчиков к новому продукту. Компания будет продолжать совершенствовать систему искусственного интеллекта.