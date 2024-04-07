В России создали ИИ-ассистента, который ответит на вопросы о полётах

МегаФон разработал голосового помощника для авиакомпании NordStar, который помогает пассажирам контролировать время вылета и прилёта. Эта технология сократила время ожидания ответа в контактном центре и улучшила обслуживание пассажиров.

Изменчивая погода в северных регионах, где действует авиакомпания NordStar, часто приводит к большому потоку звонков в их контактный центр. Для улучшения работы центра и ускорения ответов на запросы, компания внедрила голосового помощника, созданного совместно с МегаФоном. Этот робот-консультант был обучен на основе данных о тысячах звонков от пассажиров, чтобы уметь отвечать на их вопросы.

Голосовой помощник уже помогает пассажирам узнавать информацию о рейсах и изменениях в расписании. Его голос был создан профессиональными актёрами, чтобы общение с роботом было максимально приятным для клиентов. Помощник принимает большую часть звонков и, если нужно, перенаправляет разговор на реального сотрудника контактного центра. А эксперты следят за его работой и постоянно обучают его для более эффективного обслуживания клиентов.