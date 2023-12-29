В России создали ИИ, для контроля нарушений на экзаменах

С 2020 года в России вводят искусственный интеллект (ИИ) для выявления нарушений при сдаче ЕГЭ. Глава Рособрнадзора, Анзор Музаев, сообщил, что нейросеть уже обнаружила 457 нарушений в 2023 году. Эксперимент начался в 18 регионах и расширился до 84, а процент ошибок ИИ за три года снизился.

Эта технология вызывает интерес не только в образовании. Артём Мушта, руководитель MAXIMUM Education, подчеркнул, что ИИ уже сейчас оказывает значительную помощь учителям, делая обучение более персонализированным. Примером он привёл нейросеть, которая анализирует эмоции и активность учеников во время уроков, помогая выявить студентов, которые могут потерять интерес к материалу.

Таким образом, внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс не только обеспечивает более эффективное обнаружение нарушений при сдаче экзаменов, но и улучшает взаимодействие между учителями и учениками, делая учебный процесс более интересным и индивидуализированным.