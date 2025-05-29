В России создали ИИ для оценки успеваемости студентов по соцсетям

Российские учёные создали систему искусственного интеллекта, которая с вероятностью 88% способна определить успеваемость студента по тому, на какие сообщества в социальных сетях он подписан. Исследователи выяснили, что любители искусства и путешествий часто показывают отличные результаты в учёбе. В то же время увлечение сообществами, связанными с подработками, связано с низкими оценками, что объясняется нехваткой времени на учёбу.

Для исследования специалисты из НИУ ВШЭ изучили данные 4,4 тысячи студентов Томского государственного университета. Они анализировали открытые профили студентов, применяя нейросеть BERT, которая классифицировала интересы участников по ключевым темам. В дальнейшем эти данные сопоставлялись с успеваемостью, что помогло выявить интересные закономерности. Например, отличники чаще подписаны на научные и образовательные сообщества, а их активность связана с глубокими дискуссиями.

Новая технология уже продемонстрировала свои возможности в анализе данных из соцсетей. По словам учёных, такие подходы могут помочь вузам совершенствовать образовательные программы и находить перспективных студентов. Однако специалисты подчёркивают, что пользователи должны учитывать риски и быть осторожными при предоставлении доступа к своим данным в интернете.