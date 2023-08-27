В России создали ИИ-колобка. Для доставки посылок и патрулирования улиц

Этот инновационный аппарат представляет собой самоходный шар с диаметром около 40 см, способный вращаться на 360 градусов. Благодаря этой особенности, робот может «видеть» препятствия на своём пути и избегать их.

«AI Колобок» оснащён компьютерным зрением и внутренним динамиком для общения с людьми. Он предназначен для доставки мелких посылок, документов и продуктов питания.

Леонид Голофеев, гендиректор компании «Эдкар», которая и стоит за созданием данной модели, уточнил, что новинка также может быть использован для патрулирования улиц.

Роботический помощник обещает стать настоящим прорывом для людей с ограниченными возможностями, облегчая им жизнь путём быстрой и безопасной доставки необходимых товаров и документов.