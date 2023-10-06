В России создали ИИ-корректора текстов

Компания SberDevices, партнёр «Сбербанка», представила новый интеллектуальный сервис с именем «Генеративная проверка орфографии». Этот сервис использует искусственный интеллект (ИИ) для проверки и исправления орфографических ошибок в текстах на русском языке. Его главная цель — помощь в корпоративной сфере, такой как копирайтинг, редактура и создание маркетинговых материалов.

Разработчики столкнулись с задачей создания эффективного метода коррекции правописания с использованием генеративных моделей. Их работа привела к созданию методологии генеративной коррекции орфографии для русского языка, которая показала выдающиеся результаты в задаче проверки правописания. В результате были разработаны открытая библиотека SAGE с исходным кодом, несколько предварительно обученных генеративных моделей для коррекции правописания на русском и английском языках, и хаб с размеченными данными для различных текстовых задач.

Разработчики утверждают, что данный инструмент превосходит существующие решения для русского языка как по качеству, так и по функциональности. Этот сервис способен учитывать разные стили письма и не менять их при исправлении ошибок, сохраняя сленг, диалекты, аббревиатуры и сокращения. Он также обладает устойчивостью к различным источникам текстов и поддерживает перенос стиля.

На данный момент сервис имеет ограничения, такие как максимальная длина текста в 1000 символов и невмешательность в пунктуацию. Однако разработчики планируют постепенно улучшать сервис, включая поддержку пунктуации и форматирования, а также расширение языковой поддержки на различные языки, включая европейские и региональные языки России.