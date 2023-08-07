В России создали ингалятор-тренажер для развития техники дыхания

Учёные из Сеченовского Университета разработали свой первый прибор, который помогает выбирать правильное ингаляционное устройство для лечения болезней лёгких. Это важно для пациентов с хроническими проблемами дыхания и также для тех, кто занимается спортом. Прибор помогает тренировать дыхание и предотвращать проблемы с дыханием.

В современных ингаляторах разные техники использования, и это может быть сложно для пациентов. Учёные из Сеченовского Университета создали прибор, который измеряет, как человек дышит, и помогает подобрать наилучший ингалятор. Это особенно важно для людей с хроническими болезнями лёгких, которые лечатся ингаляторами.

Прибор также будет обучать людей правильной технике использования ингалятора. Многие пациенты делают это неправильно, что может снижать эффективность лечения. Кроме того, прибор сможет следить за дыханием дома, что поможет рано выявить обострения заболеваний и предпринять необходимые меры.

Смертность от болезней лёгких растёт, особенно из-за курения и вейпов. В 2022 году только в России заболело более 777 тысяч человек. Новый прибор поможет лучше управлять лёгочными проблемами и заботиться о здоровье дыхательных путей.