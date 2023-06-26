В России создали инновационный сплав для самолётов

Учёные из Университета науки и технологий МИСИС и Сибирского федерального университета разработали уникальный и прочный сплав из алюминия, цинка и магния. Обычные методы получения алюминиевой продукции не подходят для этого сплава, поэтому металлурги обратились к другим способам. Один из таких методов основан на использовании электромагнитного поля при литьё.

Новая технология позволяет создавать слитки из этого экспериментального сплава лёгкого металла, содержащего магний и цинк. Это значительно упрощает и дешевле производство слитков, которые могут быть использованы в авиастроении и других отраслях. Особая ценность этой технологии заключается в том, что получаемый продукт обладает высокой прочностью.

Существующие сплавы, получаемые с использованием порошковой металлургии, имеют некоторые недостатки, такие как высокая стоимость, сложность в обеспечении безопасности, низкая производительность и сложная технологическая цепочка. Технология литья в электромагнитном поле позволяет преодолеть эти проблемы благодаря своей низкой стоимости, высокой производительности и простоте оборудования.

В ходе работы над проектом специалисты из Сибирского федерального университета разрабатывали технологию и проводили теоретические исследования, а коллеги из МИСИС анализировали механические характеристики слитков. Подробности исследования были опубликованы в научном журнале, посвящённом металлургии.