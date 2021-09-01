В России создали интернет-магазин с продажей животных для сельского хозяйства

Сервис, являющийся частью экосистемы «Своё фермерство» от Россельхозбанка, предполагает полностью прозрачный и безопасный процесс купли-продажи как КРС, так и других видов сельхозживотных. Покупатель всегда может узнать всю необходимую информацию о текущем состоянии животного, качество его обслуживания и многое другое. Всё это можно сделать с помощью инструментов сервиса. Стоимость варьируется в зависимости от вида, родословной и важности животного для промышленного производства. Купить можно и крупный скот, и даже пчёл.

Также можно завести «Паспорт животного», в котором будет указана информация из Национальной системы регистрации животных Регагро и Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии «ВетИС». С помощью этого цифрового документа продавец сможет доказать достоверность информации относительно происхождения, здоровья, эпизоотического благополучия животного, а также в случае необходимости подтвердить право владения. Это же решение позволяет своевременно обновлять информацию об идентификации животного, подтверждать проведение исследований и вакцинаций, а также в динамике показывать набор веса и удоя. Немаловажно, что в «Паспорт» можно вносить информацию о породе и предках животных.

Кроме того, с помощью сервиса можно онлайн получить консультацию ветеринара или зоотехника в формате 24/7, а также мониторинг рождения телят, ветеринарный бот и другие решения, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы в животноводческом бизнесе и вывести его на качественно новый уровень.