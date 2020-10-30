В России создали искусственный интеллект для автоматической проверки дефектов речи у детей

Отметим, что по последним данным, процент детей с дефектами речи из года в год только растет. Так, если в период с 1970 по 1980 года только у 25% детей фиксировали нарушения, то сегодня это уже 58%. Международная статистика также подтверждает, что нарушения речи присутствуют у 17.5% детей в возрасте до 7 лет.