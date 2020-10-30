В России создали искусственный интеллект для автоматической проверки дефектов речи у детей
Представители компании заявляют, что их разработка помогает в выявлении нарушения речи у детей в возрасте от 2 до 6 лет. При этом все, что необходимо сделать родителям, чтобы проверить свое чадо - это открыть специального чат-бота и отправить ему несколько фраз, сказанных ребенком. Благодаря использованию натренированной нейросети, бот сообщит, необходимо ли посещение врача. Доступ к новинке можно получить на главной странице официального сайта ГЕРОФАРМ.
Отметим, что по последним данным, процент детей с дефектами речи из года в год только растет. Так, если в период с 1970 по 1980 года только у 25% детей фиксировали нарушения, то сегодня это уже 58%. Международная статистика также подтверждает, что нарушения речи присутствуют у 17.5% детей в возрасте до 7 лет.