В России создали искусственный интеллект для найма людей на работу

В России создали искусственный интеллект для найма людей на работуСовременные проблемы — современные решения
Группа российских исследователей из Пермского политехнического института разработали модель искусственного интеллекта для отбора кандидатов на современные междисциплинарные профессии.
Фото: Corporate Compliance Insights
По словам авторов проекта, созданная ими технология направлена на решение проблем, которые возникают в связи с быстрым развитием коммуникационных систем и технологий. Всё это, как отметили специалисты, приводит к появлению новых, нестандартных профессий.
По итогу процесс отбора кандидатов на такие специальности усложнился, поскольку пока не существует чёткой структуры требований к претендентам. Новая же ИИ-модель будет осуществлять процедуру отбора кандидатов с учётом их профессиональных навыков на стыке гуманитарных и технических дисциплин.
Сообщается, что модель имеет гибкий алгоритм, позволяющий ей адаптироваться к меняющимся запросам и требованиям рынка. Технология также поможет избежать человеческого фактора, который может оказать негативное влияние на процесс отбора.