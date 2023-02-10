В России создали искусственный интеллект для найма людей на работу

По словам авторов проекта, созданная ими технология направлена на решение проблем, которые возникают в связи с быстрым развитием коммуникационных систем и технологий. Всё это, как отметили специалисты, приводит к появлению новых, нестандартных профессий.

По итогу процесс отбора кандидатов на такие специальности усложнился, поскольку пока не существует чёткой структуры требований к претендентам. Новая же ИИ-модель будет осуществлять процедуру отбора кандидатов с учётом их профессиональных навыков на стыке гуманитарных и технических дисциплин.

Сообщается, что модель имеет гибкий алгоритм, позволяющий ей адаптироваться к меняющимся запросам и требованиям рынка. Технология также поможет избежать человеческого фактора, который может оказать негативное влияние на процесс отбора.