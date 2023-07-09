В России создали измеритель глубины сверления зуба

Учёные из Сеченовского Университета создали специальное устройство для обнаружения пульпы зуба. Они разработали новый метод, который позволяет стоматологам точно определить, как далеко находится пульпа внутри зуба. Это важно, потому, что пульпа содержит нервы и кровеносные сосуды, и её повреждение может привести к проблемам.

С помощью нового устройства врачи смогут работать только с внешними слоями зуба — эмалью и дентином, сохраняя внутреннюю часть зуба. Существующие методы оценки толщины дентина не всегда точны, и врачам приходится полагаться на свой опыт. Лишнее удаление дентина и повреждение пульпы может вызвать воспаление и потребовать сложного лечения.

Учёные использовали оптический метод спектроскопии диффузного отражения для создания нового устройства. Они успешно протестировали его на зубах мудрости, удалённых у пациентов. С помощью зонда можно определить точную границу между дентином и пульпой, а также измерить расстояние до пульпы.

Сейчас проводится клиническое тестирование нового зонда, и в будущем он может стать широко используемым в стоматологической практике. Эта разработка является частью программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Учёные надеются, что новое устройство поможет врачам более точно и безопасно лечить кариес и предотвращать повреждение пульпы.