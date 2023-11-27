В России создали камеры для производства

«Росэлектроника», часть «Ростеха», представила миниатюрные видеокамеры с низким энергопотреблением, которые будут использоваться в роботизированных системах и системах мониторинга. Эти камеры, способные работать более 10 000 часов, интегрируются в систему «технического зрения» с использованием искусственного интеллекта для контроля множества технологических параметров.

Разработка «Росэлектроники» использует кремниевый матричный фотоприёмник с разрешением 1280×1024 точек и полностью отечественные электронные компоненты. Это позволяет обойтись без зарубежных партнёров при обслуживании. В настоящее время проходят тестирование, и в случае успешных результатов разработчики рассматривают вопрос о запуске камер в серийное производство.

Эти видеокамеры, как ожидается, найдут применение в робототехнике и автоматизированных производственных линиях, предоставляя эффективный контроль и долгий срок службы.