В России создали керамическую оболочку для компонентов атомных электростанций

Алексей Дуб, первый заместитель генерального директора «Наука и инновации» (Росатом), рассказал, что корпорация планирует перейти на использование композитных материалов для изготовления оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) в реакторах. Основное направление работы — разработка оболочек из бескислородного карбида кремния, что позволит отказаться от традиционных металлических материалов, таких как цирконий. Это нововведение должно исключить опасные пароциркониевые реакции, что повысит безопасность атомных реакторов.

Дуб также отметил, что новый материал будет использоваться не только в атомной энергетике, но и в других высокотемпературных приложениях. Задача Росатома — наладить производство более тонны композита, который сможет выдерживать температуры выше 1600 градусов. Сегодня в России нет полного замещения импортных компонентов для создания такого волокна, поэтому работа по разработке собственного материала также решает задачу импортозамещения. По плану, производство должно перейти от экспериментальной стадии к промышленным масштабам как можно скорее.

На новые композитные материалы уже есть спрос, как со стороны атомной отрасли, так и от авиационной промышленности. Дуб подчеркнул, что Росатом и Объединённая двигателестроительная корпорация достигли договорённостей о сотрудничестве. К 2030 году ожидается, что новые изделия пройдут испытания, а затем начнётся их промышленное производство. Это станет настоящей революцией в использовании керамических материалов в высоконагруженных условиях, заключил Алексей Дуб.