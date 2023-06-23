В России создали хирургические нити в 4 раза тоньше человеческого волоса

В научно-технологическом парке «Фабрика» Балтийского федерального университета (БФУ), открылась стартап-лаборатория Smarttextiles, занимающаяся разработкой «умного» текстиля. В этой лаборатории будут создавать текстиль с охлаждающими свойствами и сверхтонкие хирургические шовные нити. Партнёром лаборатории стала компания Amperetex, специализирующаяся на производстве инновационной продукции.

Лаборатория будет реализовывать два инновационных проекта. Первый — это разработка технологии охлаждающего текстиля. Этот эффект будет полезен в медицине, спорте, в жарком климате и для специальных целей. Второй проект связан с созданием сверхтонких хирургических шовных нитей на основе полиамида. Этот материал будет полезен в сосудистой, кардио- и нейрохирургии. Российский рынок ранее не имел шовных нитей такого маленького диаметра.

Стартап-студия БФУ уже создала три компании-стартапа, и ещё шесть находятся на этапе регистрации. Университет реализует федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», который помогает студентам и сотрудникам вузов раскрыть свой потенциал и вывести инновационные решения на рынок. В рамках проекта проводятся тренинги и акселераторы для развития предпринимательских навыков и поддержки проектов. Также запущена грантовая программа «Студенческий стартап», которая предоставляет финансовую поддержку победителям до 1 миллиона рублей.